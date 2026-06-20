巴基斯坦：美伊6/21瑞士举行技术性会谈

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（法新社伊斯兰马巴德20日电） 巴基斯坦表示，美国与伊朗签署结束中东战争的协议后，明天将在瑞士举行商讨如何落实协议的技术层级会谈。

巴基斯坦外交部今天发布声明指出：「作为签署『伊斯兰马巴德谅解备忘录』（Islamabad Memorandum of Understanding）后续措施的一环，技术层级会谈将于6月21日在瑞士布尔根施托克（Burgenstock）举行。」

这份声明提到，巴基斯坦与卡达的调解人员将和美伊代表一同参与会谈。