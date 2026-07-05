巴威台风列为「极度危险」 进逼美国太平洋岛屿

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（法新社关岛5日电） 美国国家气象局（NWS）列为「极度危险」的台风巴威（Bavi），预计明天清晨将横扫美国太平洋属地关岛和北马里亚纳群岛区域。

当地居民今天纷纷涌入紧急避难中心，并趁最后机会加紧防台准备。

巴威持续风速达每小时260公里，相当于5级飓风，阵风更高达每小时315公里。预测自明天清晨起将持续向西，横扫关岛（Guam）和北马里亚纳群岛（Northern Marianas）附近区域。

北马里亚纳群岛位于西太平洋，人口约4万，邻近的关岛虽是另一个美国属地，但人口达17万。

美国国家气象局警告，自今天下午或傍晚起将出现「热带风暴等级」强风，台风中心附近将造成「灾难性」破坏。

美国国家气象局表示，「豪雨带来大规模洪水以及沿海淹水在所难免」，预测出现可达10.7公尺的大浪，相当于10层楼高度，海上环境「极度危险」。

截至今天上午，预报显示巴威将从罗塔岛（Rota）附近掠过，此岛大致位于关岛和北马里亚纳群岛的主岛塞班岛（Saipan）中间，岛上人口约1500人。

罗塔岛市长霍格（Aubry Hocog）表示：「透过团结合作与采取必要预防措施，我们能保护家人、邻居和社区。我们为人民的安全祈祷。」

美国联邦紧急事故管理总署（FEMA）团队已在关岛就位，物资配送中心备有110万公升饮水、120万份餐点、6700张行军床和90台发电机。

美国国家气象局表示，「撤离或寻找避难所的时间窗口正在关闭」，关岛已经开放5个设于学校的避难中心，总容量1900人，主要服务居住在危险及易损住宅的民众。