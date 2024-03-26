巴尔的摩市凯伊桥遭货轮撞断 已知状况一次看

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（法新社巴尔的摩26日电） 美国巴尔的摩市凯伊桥今晨遭货轮撞断，造成桥上人车落水，救难人员正全力搜救。这起事故仍有许多疑点等待解答，包括货轮怎么会偏移并撞桥。法新社整理目前已知情况如下。

● 事发过程为何？

悬挂新加坡国旗的货轮DALI号从马里兰州巴尔的摩市（Baltimore）启程后，原定驶往斯里兰卡，却在今天凌晨1时30分左右，撞上支撑凯伊桥（Francis Scott Key Bridge）的混凝土桥墩。

几乎整座桥在几秒钟之内坍塌，导致许多人车掉到距离桥面约15公尺的冷水中。

当局出动潜水人员、船舶、飞机、精密声纳和红外线设备进行搜救。

● 有多少人员伤亡？

目前仍未知，但官员说他们正在寻找至少7人的下落。

救难人员已将两人救上岸，其中一人并未受伤，但另一人身受重伤，被送往医院急救。

监视器画面显示，桥梁坍塌几秒前，桥上还可看到多部车辆发出的亮光。马里兰州官员说，案发当时有包商工人在桥上作业。

巴尔的摩消防局长华勒斯（James Wallace）表示，声纳设备已经发现水下的车辆，但他还无法说明数量。

DALI号管理公司Synergy Marine Group说，全体船员无人受伤。

● 事故起因为何？

目前还无法确定，但官员多次表示没有恐怖主义的迹象。

监视器画面显示，案发前几分钟，DALI号曾两度变暗，船上可能发生某种电力故障问题。Synergy Marine Group表示「尚未确定」事故起因。

一些专家指出，凯伊桥的主要支撑结构可能没有受到适当保护，故承受不起这么大一艘船的冲撞。

● 接下来会进行什么？

当局已封闭港口「至进一步通知为止」，而在搜救期间，当局也引导车辆远离桥梁。

官员说，寻找生还者是目前唯一要务。马里兰州州长摩尔（Wes Moore）已宣布进入紧急状态。

官员也在监控DALI号燃料外泄的可能性，但目前尚未证实有此情形。