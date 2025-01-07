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巴尔辞Fed监管副主席 为川普任命替代人选铺路

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（法新社华盛顿6日电） 美国联邦准备理事会（Fed）负责金融监管事务的副主席巴尔今天宣布将提前辞去其监管职责，以避免与总统当选人川普发生冲突，也为川普任命替代人选铺平道路。

巴尔（Michael Barr）在声明中表示，他最晚将于2月28日辞去其监管职务，距离他的任期于2026年7月到期还有约18个月。

巴尔表示，他将继续担任联准会理事，这将使他在联准会强大的利率制定委员会中拥有永久投票权。

这项决定意味川普将不得不从联准会目前的7名理事会成员中挑选1名继任者，除非其中有人选择在任期届满前自愿辞职。

巴尔在致拜登的信中写道：「这个职位引发争论的风险，可能会分散对我们任务的关注度。」

他还说：「在当前环境下，我确信以联准会理事的身分，将能使我更有效地为美国人民服务。」

巴尔是第2位出任联准会监管副主席的人，这项职位是在2008年全球金融危机后所设立。

巴尔求去为川普任命继任者铺平道路，由更符合他观点的人选负责金融监管工作。

川普20日上任后将正式提名替代人选，再由共和党控制的美国联邦参议院批准。

无论由谁填补这项职缺，都可能倾向在监管银行业方面采取较宽松的立场。

巴尔宣布辞去监管副主席职务后，美国银行股闻讯上涨。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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