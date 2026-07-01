巴拉圭：不设外交条件下 愿与中国经贸往来

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（法新社巴拉圭30日电） 巴拉圭外交部长拉米雷斯（Ruben Ramirez）今天表示，只要不以与台湾断绝外交关系为前提，巴拉圭愿意与中国建立贸易往来。

「南方共同市场」（Mercosur）领袖正在巴拉圭举行峰会，准备正式启动与日本的贸易谈判。这个南美洲区域集团今年1月已和欧洲联盟（EU）签署自由贸易协议。

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在峰会期间透露，与中国的贸易谈判也在筹备中。

巴拉圭是台湾在南美洲唯一的邦交国，也是南方共同市场中唯一未与中国建交的成员国。

拉米雷斯在亚松森（Asuncion）郊区举行的会议中表示：「只要不以巴拉圭与台湾现有的外交关系为前提，巴拉圭并不拒绝与中国建立贸易关系。」

他强调：「在不设政治条件的情况下，我们对与中国展开经贸合作没有任何限制。」

中国则敦促巴拉圭「做出正确选择」，与台湾断交。 另一方面，巴拉圭总统潘尼亚（Santiago Pena）也在峰会中，对欧盟与南方共同市场历时25年才达成的自贸协议表达不满。

根据协议，欧盟向南方共同市场提供享有关税优惠的进口配额，再由南方共同市场自行决定如何分配给各成员国。

潘尼亚呼吁，在欧盟批准协议前，南方共同市场应将配额平均分配给各成员国，「南方共同市场若想对外具备公信力，必须先做到对内公平」。（编译：刘文瑜）