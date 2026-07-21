巴拿马与中国将续签海运协议

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（法新社巴拿马市21日电） 巴拿马宣布与中国达成共识，双方将续签一项海运协议，让悬挂巴拿马国旗船舶在中国港口享有优惠待遇。巴拿马先前曾抗议北京加强检查并扣留船只的举措，不过代理外长称相关情况已有改善。

巴拿马外交部透过声明表示，经过上周在北京的协商，双方已「达成共识」，并将「推动协议续签相关程序」。

这项协议将于今年稍晚到期，其内容允许悬挂巴拿马国旗的船只在中国港口享有优惠关税待遇及较简化的行政程序。

在香港长江和记实业旗下子公司「巴拿马港口公司」（Panama Ports Company, PPC）在巴拿马运河（Panama Canal）两个港口的特许经营权被撤销后，巴拿马当局指出，悬挂其国旗的船舶在中国面临更严格检查。

根据当地媒体报导，今年已有近500艘悬挂巴拿马国旗的船只在中国港口遭扣留检查，不过巴拿马代理外交部长欧约斯（Carlos Hoyos）昨天指出，这一数字目前已恢复至历史正常水准。

在巴拿马最高法院1月裁决，巴拿马港口公司持有的巴拿马运河港口业务合约无效后，中国对悬挂巴拿马国旗的船只加强管控。

美国总统川普（Donald Trump）以巴拿马运河遭中国掌控为由，试图控制这条重要的跨洋水道，不过运河实际上是由一个独立于政府的巴拿马机构管理。