巴拿马致力消除华府疑虑 美国务卿乐观看待

afp_tickers

2 分钟

（法新社圣萨尔瓦多3日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天乐观看待巴拿马将会处理中国对巴拿马运河影响力引发的疑虑，在美国总统川普威胁夺取此一重要水道之后降低紧张态势。

卢比欧昨天面见巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）时告诉对方，巴拿马必须立即缩减中国对巴拿马运河地区的影响力，否则川普政府将会采取「必要措施」达成此一目标。穆里诺会后立即做出重大政策改变，宣布与中国「一带一路」倡议的协议到期时，将不再续签。

昨天发布声明要求巴拿马立即采取行动后，卢比欧今天采取较符合外交作风的手法，承认这个问题对巴拿马来说「很微妙」，并且赞扬巴拿马勉力因应。

他从巴拿马抵达萨尔瓦多后告诉记者：「这是一次有用的访问，礼数周到。我认为是一次有可能让好事发生的访问，降低我们的疑虑。」

他说：「时间会证明一切，我们拭目以待，但我感觉很好。」

川普在白宫对记者表示，巴拿马已经「同意某些事情」，并说两国7日将举行电话会谈。不过他说他还是「不高兴」。

卢比欧赞扬穆里诺退出「一带一路」倡议的决定。一带一路是中国指标性基础设施建设计画。

他称这是「令人满意的」的一步，强调巴拿马是第一个放弃一带一路的拉丁美洲国家。

卢比欧表示，他预计未来几天还会有更多宣布。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）