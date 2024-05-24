巴纽暴发大规模土石流侵袭多村 恐数百人被埋

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（法新社巴纽首都莫士比港24日电） 南太平洋国家巴布亚纽几内亚的官员表示，当地高地地区今天暴发一场大规模土石流，至少侵袭6座村庄，许多住宅据信遭到掩埋。有消息指恐有数百人被埋在土石堆下。

这场灾难发生在恩卡省（Enga）一处偏远地区，于当地时间今天�R晨3时左右暴发，当时许多村民正在家中熟睡。

恩卡省省长伊巴塔斯（Peter Ipatas）告诉法新社：「发生了一场大型土石流，造成生命和财产损失。」另有未经证实的通报说，可能有数百人被埋。

伊巴塔斯稍后指出，「有超过6个村庄」遭到这场土石流袭击，现场灾情是当地「前所未有的自然灾害」，造成了「重大损失」。

由医务人员、军队、警察和联合国（UN）机构组成的一个紧急应变小组已被派往灾区，以评估损失情况及帮助伤者。

现场传出的影像显示，原本植被茂密的孟加洛山（Mount Mungalo）被滑落的土石劈出一大缺口，数块汽车大小的巨石、倒下的树木与泥土随着土石流滑落，留下一道宽阔的损伤痕迹，一路延伸到山谷谷底。

数十名当地男女居民在成堆的石土上攀爬，一边挖掘土石一边呼喊和聆听是否有生还者，有人则是带着难以置信表情扫视现场。

美联社引述澳洲广播公司（ABC）报导，巴纽偏远地区今天爆发的土石流掩埋了一座村庄，据居民估计死亡人数超过100，但当局尚未证实。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）