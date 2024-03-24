巴西东南部暴雨成灾 夺十多人性命

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（法新社巴西贝德罗保利斯23日电） 强烈风暴袭击巴西东南部，夺走了10多人性命，其中多数在里约热内卢州（Rio de Janeiro state）的山区，当局今天派遣救援队处理「危急」情况。

法新社报导，南美洲面积最大的国家巴西此时正遭受一连串极端天气事件；专家表示，气候变迁导致的极端天气事件已愈来愈频繁。

里约热内卢州政府表示，在距离首府70公里的贝德罗保利斯市（Petropolis），风暴造成一栋房屋倒塌，导致4人丧生。

里约热内卢州政府并说，此外，圣克鲁斯达塞拉（Santa Cruz da Serra）有1名男子在自己卡车坠河后溺毙，特勒索波利斯（Teresopolis）有1名居民在房屋倒塌时丧生，阿拉亚尔多卡博（Arraial do Cabo）则有1人被闪电击中。

在更北的圣埃斯皮里图州（Espirito Santo），官员通报有4人死亡。

昨晚里约热内卢州长卡斯楚（Claudio Castro）表示，受到「豪雨和基坦丁亚河（Quitandinha River）泛滥」影响，贝德罗保利斯的情势「危急」。

贝德罗保利斯2022年2月也曾遭遇过灾难性风暴，夺走241条人命。（译者：纪锦玲）