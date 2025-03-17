巴西前总统波索纳洛被禁止参选 炮轰：剥夺民主

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（法新社里约热内卢16日电） 被控支持未遂政变的巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天在里约热内卢告诉支持者，禁止他明年再次参选，不啻剥夺巴西的民主。

这位极右翼煽动者的数以千计支持者聚集在里约着名的柯帕加巴纳海滩（Copacabana beach），以表达对这位在2019至2022年执政的领导人的支持。

现年69岁的波索纳洛一直试图将自己定位为明年选举的主要竞争者，尽管他在2030年之前不得担任民选公职。

他说：「我想告诉巴西利亚（巴西首都）所有不喜欢我的人：没有波索纳洛的选举就是剥夺巴西的民主。」

尽管面临多项法律指控，波索纳洛仍希望仿效美国总统川普，在政治上实现惊人的东山再起。

参加集会的41岁民众桑托斯（Patricia Santos）告诉法新社：「他们试图以懦弱的方式把他关进监狱，这样他就不能当选，但他们不会成功。」

与波索纳洛一样是军官出身的64岁民众维托里诺（Jose de Souza Vitorino）说，他来参加集会，是因为想「为我的孩子们留下一个更好的巴西」。

波索纳洛号召「百万」支持者在今天聚集，但巴西圣保罗大学（University of Sao Paulo）的研究人员根据空拍图像的电脑分析，估计集会人潮约为1万8000人。