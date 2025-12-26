巴西前总统波索纳洛顺利完成疝气手术

（法新社巴西利亚25日电） 因发动政变未遂被判刑27年的巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro），今天完成腹股沟疝气手术，他的妻子表示手术过程顺利。

现年70岁的波索纳洛昨天获准暂时出狱，前往巴西利亚的DF Star医院接受手术。这是他自11月底入狱以来首次离开监狱。 波索纳洛的妻子蜜雪儿・波索纳洛（Michelle Bolsonaro）在Instagram发文宣布：「手术顺利完成，未出现并发症。现在我们等他从麻醉中醒来。」 自2018年竞选总统时遭刺腹部以来，波索纳洛一直饱受健康问题困扰，腹部伤势让他动过多次手术。此外，他近期还被诊断出患有皮肤癌。 医疗团队预计，这位曾于2019年至2022年执政的极右派前领导人，还需住院观察5到7天。 这次手术旨在对腹股沟疝气进行修补，该病症是因腹壁肌肉撕裂，使得腹股沟部位突出所致。 医师比罗里尼（Claudio Birolini）昨天表示：「这是一项复杂手术，但属于标准化、排定的手术，因此我们预期手术能顺利进行，不会出现重大并发症。」

比罗里尼表示，手术后，医生将评估波索纳洛是否能进行另一项手术，即阻断控制横膈膜的膈神经，以治疗频繁打嗝的问题。