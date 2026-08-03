巴西前第一夫人蜜雪儿参选参议员 保守派角力升温

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社巴西利亚2日电） 巴西右翼自由党（Liberal Party）今天提名前第一夫人蜜雪儿．波索纳洛参选参议员，尽管她近期才与该党总统候选人、也就是她的继子佛拉维欧．波索纳洛爆发争执。

由于前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌在2019至2022年任期结束前策划政变而遭到软禁，蜜雪儿．波索纳洛（Michelle Bolsonaro）与佛拉维欧．波索纳洛（Flavio Bolsonaro）两人为争夺巴西庞大保守派势力的影响力，陷入角力。

这场不和于6月底浮上台面，现年44岁的前第一夫人指控45岁的继子不尊重她，并称他曾表示「她对政治一无所知」。

这场争执被视为她继子在总统大选前扩大支持度的重大阻碍，因为蜜雪儿已在女性和福音派选民中展现高人气。

上周末在正式获得自由党提名为总统候选人之前，现任参议员佛拉维欧公开道歉，而他的继母也随即接受这份示好。

他将在10月总统大选中对决左翼现任总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。现年80岁的鲁拉正寻求第4个非连续任期，且近几周声势持续看涨。

自由党今天在首都巴西利亚举行的活动，原被外界预期将成为这两名保守派重量级人物象徵性大和解，但蜜雪儿最终并未现身。

根据收治她的医疗中心表示，蜜雪儿前一天因剧烈头痛住院，直到活动开始时才出院。