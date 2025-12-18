巴西国会通过法案 前总统波索纳洛刑期可望大幅缩减

（法新社巴西利亚17日电） 巴西参议院今天通过一项法案，将大幅缩减极右派前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）刑期。波索纳洛因败给左派候选人鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）后策划政变而遭定罪。

尽管参议院政治力量较为均衡，这项法案仍以48票对25票获得通过。

法案上周已在众议院过关，现已送交鲁拉总统。鲁拉预料将行使否决权，但国会最终仍可能推翻总统的否决。

70岁的波索纳洛于11月开始服刑，原判刑期为27年，依现行规定，至少须服刑8年才有资格申请较宽松的监禁措施。

不过，新法案改变了特定罪行的刑期计算，可能使波索纳洛实际服刑时间缩短至略多于2年。

波索纳洛支持者在国会内为争取某种形式特赦而运作数月后，这项法案出乎意料地迅速在两院通过。

波索纳洛的长子、参议员佛拉维欧．波索纳洛（Flavio Bolsonaro）曾呼吁参议院「一劳永逸地处理这个问题」。

波索纳洛目前在首都巴西利亚（Brasilia）一处警政设施内服刑，入住一间特殊房间。

鲁拉誓言将否决这项法案，强调波索纳洛必须为其罪行付出代价。

不过，国会拥有最终决定权，可推翻总统的否决。（编译：徐睿承）