巴西失事ATR客机 62具遗体全数寻获

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（法新社维涅杜市10日电） 巴西当局表示，一架民航机日前坠毁后，机上62人的遗体已全数寻获；巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）已宣布全国针对这起巴西史上最严重空难之一哀悼3天。

从影片画面可看到，1架ATR 72-500型飞机昨天快速失去飞行高度，最后在维涅杜市（Vinhedo）的住宅区坠毁。失事地点位在巴西金融首都圣保罗（Sao Paulo）西北方，两地相隔约80公里。

圣保罗消防局的凯苏（Olivia Perroni Cazo）表示，由Voepass航空公司营运的这架飞机，几乎是以垂直方式坠落，机腹着地并爆炸起火，撞击力道之大，飞机几乎被「压平」。

当地政府晚间表示，「总共找到62具尸体（34名男性和28名女性），已送往圣保罗太平间进行身分识别并交给家人。」

这起坠机事故并未造成地面人员伤亡。

这架由ATR公司制造的双涡轮螺旋桨发动机客机，事发当时正从南部巴拉纳州卡斯卡维尔市（Cascavel）飞往圣保罗的瓜鲁柳斯国际机场（Guarulhos international airport）。

巴西航空事故研究与预防中心（CENIPA）负责人莫雷诺（Marcelo Moreno）表示，该中心的专家团队已开始分析失事飞机的黑盒子，也就是座舱语音纪录器（CVR）和飞航资料纪录器（FDR）。

巴西空军表示，计划「于预计30天内」发布初步报告。

航班追踪网站Flightradar24指出，这架飞机在5180公尺的高度飞行了大约1个小时，下午1时21分开始以灾难性的速度下坠。

空军报告显示，雷达于下午1时22分与飞机失去联系。声明中并说机组人员「从未宣布飞机处于紧急状况，也没有经历恶劣天气条件」。

Voepass营运主管穆拉（Marcel Moura）表示，飞机在事故前一晚进行了例行维修，「没有发现技术问题」。

专家表示，这起事故的原因可能是机翼结冰。莫拉则表示，这型飞机飞行高度虽「对结冰更敏感」，但事发当时的情况「是在可接受的参数范围内」。