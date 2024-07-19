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巴西水患意外冲出保存良好恐龙化石

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（法新社里约热内卢19日电） 巴西南部豪雨造成历史性洪水，意外让一副保存良好的恐龙化石露出地表。具发现化石的研究团队所述，化石历史可追溯至约2亿年前。

化石是今年5月被首度确认，地点在距离巴西南部大城快乐港（Porto Alegre）西方约280公里的圣约奥杜波莱西尼市（Sao Joao do Polesine）附近，具体位置是在班巴草原（Pampas）内一块有巴西古生物学界「宝库」美誉的地方。

由圣玛利亚联邦大学（Federal University of Santa Maria）古生物学家所组成的团队花4天挖凿，以便将含有近乎完整恐龙化石的整块岩石，带回研究中心仔细研究。

最初确认化石属艾雷拉龙科（Herrerasauridae）家族。艾雷拉龙是有着长尾巴、用两条腿站立的肉食性动物，最早是在现今巴西和阿根廷一带的地区发现。

化石溯及2亿至2.5亿年前的三叠纪时期。

带领研究团队的穆勒（Rodrigo Temp Muller）告诉法新社，这可能是至今第二完整的艾拉雷多龙化石。

世界最完整的化石是2014年在同一地区所发现，确认出这个有着钩状爪的新物种，当时学界将化石称作卡布雷拉噬颌龙（gnathovorax cabreirai）。

在研究团队确认这次的化石和2014年所发现者是否属于同一物种之前，会先进行好几轮分析。

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