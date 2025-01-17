巴西法院认为波索纳洛可能潜逃 拒绝发回护照

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（法新社巴西利亚16日电） 巴西最高法院今天拒绝归还右派前总统波索纳洛护照。面临多项刑事指控的波索纳洛原先希望前往美国，参加美国总统当选人川普下周的就职典礼。

最高法院表示，波索纳洛（Jair Bolsonaro）在护照被扣将近一年后仍有潜逃风险。

波索纳洛涉嫌在2022年败选后策划政变以持续掌权，有关当局展开调查并扣留护照。

大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）表示，「被告企图潜逃的可能性」仍在。莫瑞斯与波索纳洛经常发生冲突。

波索纳洛在「纽约时报」于法院裁定出炉前刊登的访问中表示，他可能参加川普就职典礼，并为此感到兴奋。

波索纳洛说：「川普的邀请让我感觉像小孩一样兴奋。」他称川普是「世界上最重要的人」。

波索纳洛在任期间曾被称为「热带版川普」（Trump of the Tropics）。他向保守派「西方杂志」（Revista Oeste）网站YouTube频道表示，对于护照裁定「仍有可能上诉」。

波索纳洛表示，他的妻子将出席就职典礼，由于他与川普的长期友谊，她将得到「特殊待遇」。

波索纳洛正面临多项刑事指控，源于有关当局在他2022年大选以极小差距输给左派候选人鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）后所展开的调查。

这位69岁的前陆军上尉否认所有指控，称自己正受到「迫害」。

波索纳洛在竞选连任期间对巴西选举制度存疑，因而被禁止担任公职直至2030年。