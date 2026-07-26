巴西波索纳洛服刑儿子披战袍 角逐十月总统大选

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（法新社圣保罗25日电） 巴西右派自由党今天提名前总统波索纳洛之子、现任参议员佛拉维欧?波索纳洛（Flavio Bolsonaro）角逐10月总统大选。

现任左派总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）近数周来声势上扬，而佛拉维欧则陷入连串危机。80岁鲁拉正争取他的第4个非连续任期。

极右派的老波索纳洛（Jair Bolsonaro）在2022年大选输给鲁拉后，被指控策划政变而遭判刑27年，之后长子佛拉维欧被视为他的政治接班人。

佛拉维欧今天在圣保罗（Sao Paulo）一座仓库场地向欢呼群众说：「我身上流淌着父亲波索纳洛的血！但我更冷静、开朗、沉着，也更温和。」

他并警告，如果鲁拉成功连任，「巴西恐将迈向独裁。」

谈及父亲时，佛拉维欧数度哽咽。老波索纳洛则透过人工智慧（AI）生成影片现身。波索纳洛目前正居家监禁，法院禁止波索纳洛在服刑期间发表政治言论。

●佛拉维欧面临挑战

佛拉维欧对群众承诺要打击犯罪、压制通膨，他原本在民调上与鲁拉势均力敌，但最近接连爆出负面消息，包括他与丑闻缠身的银行家往来、涉家族内斗等情事。

此外，波索纳洛的盟友美国总统川普最近对巴西祭出新一轮关税，对波索纳洛阵营形成打击。

鲁拉曾指控波索纳洛家族「叛国」，说佛拉维欧等为了自身政治利益赴美游说，并鼓励川普政府对巴西实施惩罚性高额关税，此举严重损害了巴西经济主权与整体利益 。

另外，佛拉维欧在巩固与中间派结盟困难重重，部分关键政党已宣布在10月4日大选投票时将保持中立。

数据调查机构Datafolha在4日公布的最新民调显示，若统大选进入第二轮的两人对决，鲁拉将以48%得票率领先佛拉维欧的43%。（编译：纪锦玲）