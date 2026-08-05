巴西迟未批准美新任大使 美撤销巴西驻美大使签证

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（法新社华盛顿4日电） 美国国务院官员今天表示，美方已撤销巴西驻美大使的签证；这是两国之间最新一波外交争端。

这名官员说，此举是因巴西迟迟未正式批准美国新任驻巴西大使人选，他说，「我们认为，巴西政府应该迅速且正面回应我们的请求」。

不过，撤销签证并不代表巴西驻美大使将被驱逐出境。

这名要求匿名的官员说：「一名资深外交官的签证被撤销或取消，与将其驱逐出境是两回事。」

巴西当局尚未立即对此做出回应。

一名巴西外交消息人士说，在这起最新外交摩擦发生前，巴西上个月以「存在遭政治利用风险」为由，拒绝向两名计划与选举主管机关会面的美国官员核发签证。

美国国务院发言人当时表示，这两名官员原定前往巴西首都巴西利亚（Brasilia），与政府官员、宗教领袖及其他人士讨论「选举公正性、宗教自由与言论自由」等议题。

这名发言人说：「任何暗示存在意图破坏民主国家选举『阴谋』的说法，都是毫无根据的谎言。」

巴西拒发签证前，右翼总统候选人、前总统波索纳洛之子佛拉维欧．波索纳洛（Flavio Bolsonaro）再次毫无根据地宣称巴西电子投票系统不安全；与此同时，美国总统川普也持续声称2020年总统大选存在大规模舞弊，导致他败选。

2023年，波索纳洛遭巴西选举当局禁止竞选公职，理由是他前一年在仍担任总统期间提出类似说法。

波索纳洛后来因在2022年败选后企图继续掌权并密谋发动政变，遭巴西最高法院判处27年徒刑，目前正透过居家监禁服刑。（编译：刘文瑜）