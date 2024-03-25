巴西风暴增至25死 当局加紧脚步搜救受害者

2 分钟

（法新社里约热内卢24日电） 风暴和大雨导致巴西里约热内卢州（Rio de Janeiro）和圣埃斯皮里图州（Espirito Santo）至少25人丧生，救援船只和飞机今天与时间赛跑，搜救在东南部山区遭孤立的居民。

暴雨周末袭击里约热内卢州和圣埃斯皮里图州，当局称洪水造成混乱。

圣埃斯皮里图州的死亡人数今天从4人上升至17人，救援人员得益于雨势暂时减弱、水位一夜之间下降的情况下向前推进。

受灾最严重的是圣埃斯皮里图州南部城镇南米莫苏（Mimoso do Sul），这个城镇拥有约2万5000名居民，洪水已造成当地至少15人死亡。另有2人死于城镇阿皮亚卡（Apiaca）。

随着洪水消退，毁损的床垫、扶手椅和家用电器在街上堆积成山。

虽然今天逐渐下降的水位使救援人员得以进入先前无法到达的地区，圣埃斯皮里图州长卡萨葛兰德（Renato Casagrande）形容情况「混乱」。

圣埃斯皮里图州政府表示，至少有5200人已撤离家园。

在邻近的里约热内卢州，官员表示，至少有8人死亡，其中大多数死于山崩。

来自卡西亚斯公爵市（Duque de Caxias）的拉莫斯（Nicellio Ramos）告诉法新社：「每年都会发生洪灾，至少1次。但今年已经发生第3次。」

在里约热内卢州的伤亡事件中，距离州首府里约热内卢70公里的贝德罗保利斯（Petropolis）有1栋房屋因为风暴倒塌，造成4人丧生。