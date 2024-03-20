巴黎协定目标 世界主要石油天然气公司皆未实现

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（法新社巴黎20日电） 为了不让气候问题恶化，巴黎协定设下将温控制在摄氏1.5度内的目标，但有研究指出， 所有主要石油和天然气公司的化石燃料扩张计画皆不符合于此。

英国智库「碳追踪」（Carbon Tracker）对25大上市化石燃料公司的评估，旨在让投资人判断这些公司的作法是否与国际间商订的气候目标一致。结果这份报告发现，没有一家公司达标。

「碳追踪」石油与天然气分析师、报告撰写人欧康纳（Maeve O’Connor）说：「世界各地的公司都公开表示，他们支持巴黎协定（Paris Agreement）设定的目标，并声称自己是加速能源转型解决方案的一份子。」

「然而不幸的是，尽管公司之间存有明显差异，但我们发现目前没有一家公司与『巴黎协定』的目标保持一致。」

这份报告利用包括投资、生产计画、排放目标等标准，将企业划分为A到H的等级。

A级者可能与2015年「巴黎协定」的目标保持一致，即把升温限制在「远低于」摄氏2度，且最好不高于摄氏1.5度。

根据「碳追踪」的数据，被评为H级者，离「巴黎协定」设定的目标最远，其活动和策略比较接近灾难性升温摄氏2.4度以上。

报告发现，得分最高的是英国石油公司（BP），但评比仅为D级。

在「碳追踪」排名位居后段的包括沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）、巴西石油公司（Petrobras）和美国的埃克森美孚公司（Exxon Mobil），3间公司评比均为G级。美国的康菲石油公司（Conoco Phillips）得分垫底，被评为H级。