巴黎奥运已40选手确诊COVID-19 世卫示警疫情升温

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（法新社日内瓦6日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，截至目前本届巴黎奥运已有40多名运动员确诊感染COVID-19（2019冠状病毒疾病），凸显全球疫情出现新一波升温。

世卫指出，COVID-19病毒SARS-CoV-2仍持续传播，因此各国有必要提高自身应对机制的机敏度。

巴黎奥运已有几位知名选手染疫，包括英国泳将比提（Adam Peaty）在夺下男子100公尺蛙式银牌隔天确诊，他的团队说他比赛时已感到身体不适；还有澳洲泳队夺牌希望、女子1500公尺自由式选手帕利斯特（Lani Pallister），她因生病退赛。

世卫的流行病和大流行准备和预防（epidemic and pandemic preparedness and prevention）部门主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在一场记者会上表示，来自84个国家的数据显示，SARS-CoV-2病毒确诊率「已持续数周攀升」。

她进一步指出，废水监测结果暗示，这支病毒目前流行程度是通报值的「2至20倍」。废水监测通常可看出2至3周后的确诊数。

范科霍芙说，呼吸道病毒倾向在较冷月份较为流行，因此目前高度流行并非典型情况。「近几个月，许多国家无论处于哪个季节都出现COVID-19病例大增，包括在（本届）奥运。」

她表示，巴黎已有至少40名选手染疫并不令人意外，「因为…在其他国家，病毒正以猖獗形势传播」。

范科霍芙提醒，目前发展值得注意，因为这显示COVID-19病毒「持续演进和改变，使得我们全都有面临可能更严重病毒的风险。这样的病毒或许能躲过我们的检验及/或我们的医学干预，包括疫苗接种」。