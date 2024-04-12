巴黎奥运设置反无人机系统 效能仍存疑虑

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（法新社巴黎12日电） 距离巴黎夏季奥林匹克运动会开幕只剩3个半月，无人机的潜在威胁备受关注，外界担心为奥运设置的反无人机防护罩届时无法胜任保护巴黎的任务。

法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）去年特别将无人机列为奥运「毫无疑问必须因应的主要（威胁）」。

然而，一份国会报告因被认为过于敏感而未公开，系统测试演练也没有得出确定的结果。

不愿透露姓名的高级安全消息人士表示：「这件事曝光于公众眼前令人恼怒，但不幸的是，与官方说法相反，事情并未真正按照我们所盼那样进行。」

自1972年慕尼黑奥运以来，「恐怖」攻击的阴霾一直困扰每个奥运主办国，当时巴勒斯坦激进组织「黑色九月」（Black September）杀害了以色列代表队11名队员。

巴黎奥运将在7月26日举行开幕式，届时塞纳河沿岸将有30万名观众，如果大批无人机从空中突袭，对当局来说简直有如恶梦。

在今年3月22日莫斯科郊区一座音乐厅遭攻击后，法国已将国家安全警戒提升到最高层级，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）说，在塞纳河上举行奥运开幕式仍是「首选方案」。

据估计，法国有300万架无人机，其中大部分属于私人，武装部队和政府正努力阻止任何可能具敌意的飞行器出现在奥运会场上空。