巴黎近郊枫丹白露森林大火 当局称火势已获控制

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（法新社巴黎14日电） 巴黎近郊枫丹白露森林大火肆虐，数百名消防员今天在空中灭火机支援下，奋力控制火势。与此同时，新一波热浪带来酷热高温，持续笼罩首都巴黎。

位于巴黎东南方约60公里处的枫丹白露（Fontainebleau）森林，过去是法国王室的狩猎场，如今吸引来自世界各地的健行者、自然爱好者与抱石攀岩者前来。

地方检察官表示，当局认为这场大火可能是人为引起，目前已逮捕6人，并展开相关调查。其中1名义消坦承使用打火机及汽油点燃细枝引发火势，另1人则承认丢弃菸蒂，不慎引发另一处火灾。

法国今天庆祝国庆日「巴士底日（Bastille Day）」，晚间通常会施放烟火，但在热浪来袭下，全国多个城镇已取消烟火表演。然而，仍有不少民众违法燃放烟火。

当局表示，这场12日爆发的森林大火已烧毁2050公顷左右，大约是英国海外领土直布罗陀（Gibraltar）的3倍大。这场森林大火导致枫丹白露及其周边地区约1000名居民被迫撤离家园。

法国内政部长努涅斯（Laurent Nunez）告诉BFM电视台（BFMTV），目前火势「已获控制，不再扩散，但仍须进一步稳定火势」。