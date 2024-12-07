布吉纳法索军头解散政府

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（法新社布吉纳法索瓦加杜古6日电） 根据法新社取得的总统令，布吉纳法索执政军头特拉奥黑今天将总理德坦贝拉解职，并解散政府，但未说明原因。

布吉纳法索2022年发生政变后，陆军上尉特拉奥黑（Ibrahim Traore）掌权，德坦贝拉（Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela）在10月获任总理。

总统令写道「总理官方职务终止」，并说遭到解散的政府成员将「维持日常运作，直至新政府组成」。

德坦贝拉先前连任3任政府首长，每次内阁改组都留任。

2022年1月，中校达米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）在政变中推翻总统卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）夺权后，这个西非国家陷入不稳定。

8个多月后，达米巴被特拉奥黑拉下台。现年36岁的特拉奥黑如今是军政府领导人。

布吉纳法索和其他非洲沙赫尔地区（Sahel）国家马利和尼日一样都有圣战士武装团体攻击激增问题。马利和尼日均是由军政府领导。

根据监控组织「武装冲突地点与事件资料」（ACLED）数据，布吉纳法索近200万名公民因冲突被迫离开家园，自2015年以来超过2万6000人命丧冲突事件，包括军人和平民。