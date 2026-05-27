布吉纳法索军政府逮捕知名教士 引发街头示威

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（法新社阿必尚26日电） 西非国家布吉纳法索1名具影响力的逊尼派教士因批评宗教管理相关法案，今天遭军政府逮捕。警方还对要求释放他的群众施放催泪瓦斯。

法新社报导，布吉纳法索已由军事政权统治近4年，当局严厉打压异议，还公开宣称该国并非民主国家。

布吉纳法索伊斯兰协会联盟（Federation of Islamic Association of Burkina，FAIB）发布声明表示，逊尼派教士金多（Mohamad Ishaq Kindo）在首都瓦加杜古（Ougadougou）被捕，但当局未说明原因。该组织正与当局接洽，希望了解其下落的「明确资讯」并取得「正面结果」。

在穆斯林重要节庆忠孝节（Eid al-Adha，又称宰牲节或古尔邦节）前夕目击逮捕过程的1名家属表示，执行逮捕行动的人是「包括蒙面警察与军人在内的安全人员」。

该名家属指出：「逮捕过程相当暴力，因为现场信徒试图抵抗，导致现场气氛紧张」。另名信徒透露，有现场信徒在冲突中受伤。

2天前，金多的1段讲道录音在网路上流传。他在录音中批评今年3月通过的宗教自由规范草案，并呼吁当局「深入思考其行动的影响」。

他被逮捕后，数百人在瓦加杜古街头抗议，要求释放他，警方随即以催泪瓦斯驱散群众。

军政府强调，为应对遍及全国的圣战组织，针对异议采取行动是必要措施。