布林肯会王毅 关切中国支持俄国防工业

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽约27日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天与中国外长王毅会晤时，质疑中国寻求实现乌克兰和平的诚意，并就中企出口强化俄罗斯军力一事直接施压王毅。

布林肯于第79届联合国大会期间在纽约与王毅会晤。这是美中两强寻求缓和一度恶化的紧张关系之际，两国外长的最新一轮会谈。

布林肯虽赞许透过外交来达成进展，却也警告美国不会放弃关切中国对俄出口，并表明华府可能祭出更多制裁。

布林肯说，中国正在为俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的「战争机器」增添燃料。

布林肯在记者会上表示：「北京一方面说想要和平，想看到冲突结束，一方面却允许自身企业采取行动实际帮助蒲亭继续侵略，前后矛盾。」

这次会面除了谈到北京支持俄罗斯国防，根据美国国务院新闻稿，布林肯也向王毅强调维护台海和平稳定重要性，并关切中国在南海危险及破坏稳定的行为。

两人也讨论去年拜习会会议结果的落实情形，包括合作打击毒品、阻止合成毒品及前体化学物流入美国、两军沟通和人工智慧（AI）风险及安全对话。

布林肯重申，解决美国公民在中国被关押或遭限制出境的案件仍是美国首要任务。他还提出了人权议题，包括新疆、西藏及香港的情形。

他也谈到科技议题，表示美国防止自家先进科技被用于削弱国家安全的政策不变。双方同意在区域及全球议题上持续互动。