布林肯吁以色列实现加萨停火 允人道援助通行

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（法新社特拉维夫22日电） 美国国务卿布林肯今天再次敦促以色列领袖致力实现加萨停火；值此之际，加萨北部战火肆虐、民众亟需援助，而以色列正持续对黎巴嫩发动攻击。

自巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）一年多前攻击以色列，掀起加萨战争以来，这是布林肯第11次中东行，同时也是自上个月以色列和伊朗支持的黎巴嫩武装团体真主党（Hezbollah）冲突升高以来，他首访中东。

布林肯告诉以色列领导人，以军上周击毙哈玛斯领袖辛瓦（Yahya Sinwar），为加萨停火和释放以色列人质提供一个「机会」。

布林肯在特拉维夫（Tel Aviv）会见以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）时表示：「我深信，辛瓦之死确实创造了一个重要机会，让以色列人质返家、结束战争，并确保以色列的安全。」

布林肯稍早在耶路撒冷与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）会谈时，施压以方允许更多援助进入受围困的巴勒斯坦领土，而外界越来越担心，以色列对难以到达的加萨北部发动大规模攻击，导致数以万计平民受困。

华府警告，如果以色列未迅速改善让人道援助进入加萨地区，美国可能会暂停向以色列提供部分军事援助。

在布林肯造访中东之际，以色列正在权衡如何回应伊朗在10月1日的飞弹攻击。

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）告诉布林肯，以色列「在袭击伊朗后」期待获得华府支持。

布林肯再次呼吁在黎巴嫩问题上达成「外交解决方案」，并遵守2006年结束以色列与真主党最后一场战争的联合国决议。

一名美国官员表示，在访问以色列之后，布林肯明天将造访沙乌地阿拉伯，由于行程安排问题，布林肯在最后一刻改变了前往约旦的计画。（译者：纪锦玲）