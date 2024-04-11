布林肯吁各国出力 约束伊朗勿攻击以色列

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（法新社华盛顿11日电） 美国国务院今天表示，国务卿布林肯（Antony Blinken）已请中国外交部长及其他国家的外长运用自身影响力，来说服伊朗不要攻击以色列。

以色列1日夷平叙利亚首都大马士革（Damascus）一栋伊朗的外交建筑物，造成伊朗精锐革命卫队（Revolutionary Guards）7名成员死亡，其中包括2名将领。以色列神权领导阶层矢言报复。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）今天告诉媒体记者，布林肯过去一天与中国、土耳其、沙乌地阿拉伯和欧洲国家的外长通话，「以表明局势恶化不符合任何人的利益，各国应敦促伊朗勿升高局势」。

米勒表示，布林肯也与以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）通话，「重申我们强力支持以色列对抗这类威胁」。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天则表示，美国已向伊朗表明，美国并未涉入对大马士革的空袭。

尚皮耶告诉记者：「我们已向伊朗表明，美国并未参与大马士革发生的空袭，同时我们已警告伊朗不要把这次攻击当藉口，让区域局势进一步恶化，或是攻击美国的设施或人员。」

对于伊朗可能实施报复空袭，美国保持高度警戒，美国使节也忙着让紧张情势降温。