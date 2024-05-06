布林肯将赴瓜国出席会谈 移民成美大选重要议题

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（法新社华盛顿5日电） 美国国务院今天表示，国务卿布林肯（Antony Blinken）本周将前往瓜地马拉，出席一场有关移民问题的区域会谈；与此同时，美瓜两国正持续在此议题上深化关系。

法新社报导，华府一直寻求与这个中美洲贫穷国家的新政府成为合作伙伴，共同打击移民问题。美国总统拜登和瓜国总统阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）3月会面时，美方宣布向瓜国提供1.7亿美元援助。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯7日将率领美国代表团赴瓜地马拉，出席「2022年洛杉矶移民与保护宣言」（2022 Los Angeles Declaration on Migration and Protection）区域会议。

拜登2022年在加州洛杉矶举行的美洲峰会中，带领各方达成西半球移民合作架构。

米勒说，布林肯也预计将与阿雷巴洛及其他区域领袖会面。

在这场会谈即将登场之际，破纪录的移民正寻求进入美国，其中大部分来自中美洲和委内瑞拉，以逃离因气候变迁而加剧的贫困、暴力和灾难。

美国将于11月举行大选，拜登预料将与共和党挑战者、前总统川普再度对决，而移民问题已成首要政治议题。（译者：纪锦玲）