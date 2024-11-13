布林肯急访布鲁塞尔 与欧盟邦商议援乌议题

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（法新社华盛顿12日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天紧急前往布鲁塞尔，赶在川普入主白宫前，与欧洲盟友讨论如何在俄乌战争中援助乌克兰。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）在声明中表示，布林肯明天将与北大西洋公约组织（NATO）以及欧洲联盟（European Union）国家外长会面，讨论支持乌克兰抵御俄罗斯的侵略。

川普11月5日当选加上德国面临政治危机，让人更加担心欧洲对乌克兰援助的未来。

川普曾说钦佩俄罗斯总统蒲亭，也对自莫斯科2022年入侵乌克兰以来，美国承诺援助乌克兰1750亿美元嗤之以鼻。

川普内定接替布林肯的卢比欧（Marco Rubio）最近受访时表示，美国必须承认乌克兰战争已陷入「僵局」，对未来的援助应展现「务实」作法。

川普曾吹嘘说自己可以在一天内结束俄乌战争，很可能透过强迫乌克兰让步的方式来实现这点，不过他新任命的国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）表示，川普也可能对蒲亭施压。

「华盛顿邮报」报导，美国大选以来，川普已与蒲亭通过电话，劝阻俄罗斯升级战局。克里姆林宫否认这项报导。

乌克兰正在因应数以千计北韩官兵参战的影响。美国情报部门指出，北韩军队被派去为俄罗斯而战，让莫斯科拥有更大优势。