布林肯抵特拉维夫力促停火协议 以哈互相指责

afp_tickers

2 分钟

（法新社特拉维夫18日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天为迟未达成加萨停火协议与巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）互相指责。同时，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）抵达特拉维夫以推动协议。

这是布林肯自加萨战争去年10月开打以来第9度前往中东，他将会见尼坦雅胡与其他以色列领袖。

外交人员说，加萨协议或许可以避免冲突扩大；一名不具名美国官员说，这是「尤为重要的时刻」。官员还说，布林肯的目标是劝说所有参与者，重要的是让剩下的协议谈成。

美国总统拜登今天简短对记者说，停火「仍有可能」，美国「不会放弃」。

在美国、埃及和卡达调停人于卡达会谈后，美国提出新的妥协方案，促使哈玛斯今天指责尼坦雅胡阻碍谈判。

哈玛斯认为，提案是回应尼坦雅胡的条件，尤其是他拒绝永久停火和全面撤出加萨走廊，还坚持继续占领那札林（Netzarim）交会区、拉法（Rafah）边界关卡和费城走廊（Philadelphi corridor）。

以色列认为拉法和费城走廊是预防武器流入加萨走廊的重要地点；那札林交会区位于加萨南北之间的战略地点。