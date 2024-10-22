布林肯推动加萨停火 以哈开战后第11度访中东

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（法新社耶路撒冷22日电） 美国国务卿布林肯为推动加萨走廊停火，于今天抵达以色列，将与以色列总理尼坦雅胡会谈。一名美国官员说，布林肯23日也将访问约旦。

这是巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）一年多前攻击以色列引爆加萨走廊（Gaza Strip）战争后，布林肯（Antony Blinken）第11次访问中东，也是以色列上月底与黎巴嫩什叶派基本教义政治和军事组织「真主党」（Hezbollah）升高冲突以来的第一次。

布林肯预计会跟尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及其他以色列高官见面。值此之际，以色列正在衡量如何回应伊朗10月1日的飞弹攻击。

在布林肯飞抵以色列前，一名官员稍早在他的专机上表示，布林肯预计将在中东访问直到25日，他在这趟访问都会谈到如何消弭歧见，让打了一年的加萨战争达成停火。

这名按照惯例要求匿名的官员说，布林肯也将讨论加萨冲突后治理计画的初步概要。

这名官员说，布林肯也打算与以色列谈到预计对伊朗发动的军事攻击，并劝阻任何大规模提高区域冲突的举动，另将与约旦官员讨论向加萨走廊提供人道援助。

以色列日前击毙了哈玛斯领袖辛瓦（Yahya Sinwar），而美国官员曾称辛瓦提出拒不让步的要求。在美国总统大选登场的两周前，拜登政府表示希望难以实现的停火协议能出现进展。