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布林肯晤东协领袖 谴责中国在南海危险行动

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（法新社永珍11日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天与东南亚国家协会（ASEAN）领袖们会面，谴责北京当局在南海「日益危险」的行动，并表示支持航行自由。

布林肯在寮国对东南亚国家领袖们说：「我们仍担心中国在南海和东海日益危险且违法的行动，这些行动让一些人受伤，损害东协国家的船只，违背和平解决争端的承诺。」 他说：「美国将继续支持印度太平洋地区的航行自由和飞越自由。」

布林肯说，美国也希望与东协领袖们合作「维护台湾海峡稳定」。

布林肯代表美国参加东协年度会议，中国直接听到会中多名领袖对南海争议不断的担忧。

在北京当局于南海战略水道宣示主权之际，菲律宾已因多起暴力事件提高警觉。

这场东协峰会的另一大主题是缅甸，缅甸军政府3年多来首度派出一名代表与会，但不清楚是否与布林肯直接互动。

布林肯说，他希望讨论「缅甸愈来愈深的危机」。他打破美方以Burma称呼缅甸的惯例，罕见使用Myanmar。

布林肯也呼吁坚定对抗俄罗斯在乌克兰发动的「侵略战争」。俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）将出席同样在寮国永珍举行的东亚高峰会（East Asia Summit）。

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