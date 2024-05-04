布林肯：中国在太平洋岛国势力广 但美国提供更佳选项

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（法新社华盛顿3日电） 美国国务卿布林肯今天表示，尽管仅凭美国一己之力，无法在太平洋岛国间与中国与日俱增的触及范围相匹敌；但在盟邦和民间支持下，美国持续实现这些国家期望所需。

布林肯（Antony Blinken）发言前不久，太平洋的索罗门群岛国会议员2日才选出又一位亲中总理。这个国家与中国的安全关系持续升温，先前已引发美国和澳洲警戒。

布林肯今晚在智库马侃研究所（McCain Institute）于美国亚利桑那州主办的塞多纳论坛（Sedona Forum）上表示：「中国在太平洋岛国间势力范围分布很广，也许比我们自己能触及的地方还要多。」

但布林肯说，美国透过与澳洲、纽西兰、韩国、日本、印度等志同道合国家的结盟合作，「我们可以触及许多地方」。

他并表示，这点正持续反映在「我们协助让这些国家人民所期望事物实现一些的能力上」。他指出，「对一个国家这么说，『我们不是要你做抉择，而是想要给你更好的选择』，这么做往往更有效」。

布林肯举例，美国总统拜登（Joe Biden）和澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年召开峰会时宣布一项倡议，内容包括Google（谷歌）持续打造跨太平洋电缆，以改善南太平洋各国的网路连线。

这些高速电缆是中国在当地提供同类服务的替代选项，中国科技公司在南太平洋日益活跃。