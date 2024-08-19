布林肯：以色列支持加萨停火提案 盼哈玛斯同意

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（法新社特拉维夫19日电） 美国国务卿布林肯今天表示，以色列总理尼坦雅胡向他保证会支持美方近日提出弥合加萨走廊（Gaza Strip）停火分歧的过渡提案，并敦促巴勒斯坦武装组织哈玛斯同意接受提案。

布林肯（Antony Blinken）在耶路撒冷（Jerusalem）与尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）进行3小时会谈后，他说道，尼坦雅胡允诺以色列会派出代表团参加埃及和卡达居中斡旋并于本周恢复的谈判。

布林肯稍后于特拉维夫（Tel Aviv）告诉记者：「在今天跟尼坦雅胡总理进行相当有建设性的会议中，他向我证实以色列接受过渡提案，他支持它。现在哈玛斯（Hamas）有责任这样做。」

他提到：「要缓解巴勒斯坦人因为哈玛斯（去年）10月7日发动袭击以及随后爆发战争而受到的可怕苦难，最快、最好且最有效的唯一方法就是达成这项协议。」

布林肯表示，他将在明天前往埃及和卡达，并会晤两国的领导人。这两个国家已经跟美国就停火计画进行合作。

布林肯还说，自己希望听到阿拉伯伙伴国家提供哈玛斯立场的最新消息，且淡化了哈玛斯对于过渡提案的批评。

他指出：「我们先前看过公开声明，但这些声明并没有完全反映哈马斯的立场。」