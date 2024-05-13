布林肯：以色列攻打拉法无法剿灭哈玛斯

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（法新社华盛顿12日电） 美国国务卿布林肯今天表示，以色列全面进攻加萨城市拉法（Rafah）恐导致「无政府状态」，且无法剿灭哈玛斯，他也认同，以军在战争中杀害的平民比哈玛斯武装分子还多。

布林肯（Antony Blinken）接受国家广播公司（NBC）「会晤新闻界」（Meet the Press）访问时表示：「以色列可能延续当前的暴乱情势，因为哈玛斯还有很多武装分子残存，倘若他们离开，则将留下混乱和无政府状态造成的真空，并可能由哈玛斯重新填补。」

哥伦比亚广播公司（CBS）询问，美国是否认同以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所说，自去年10月7日战争开始以来，以军杀害的平民比哈玛斯武装分子还多，布林肯简单回答：「是的，我们同意。」

他也证实，美国总统拜登对以色列停供的武器限于3500枚炸弹；美国持续敦促以色列采取更多措施来保护平民并避免对拉法的全面入侵。

布林肯表示，美国将继续敦促以色列领导人为战后加萨制定计画。

他告诉国家广播公司：「我们还没看到对加萨战争结束后的规画，我们将继续与他们讨论更好的方法，来获得更能持续的结果。」

布林肯表示，哈玛斯已经返回以色列「解放」的加萨北部某些地区。