布林肯：阻碍加萨停火唯一障碍是哈玛斯

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（法新社华盛顿3日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）正准备于明天派代表团前往埃及开罗参加停火谈判，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，阻碍加萨（Gaza）人民实现停火的唯一障碍就是哈玛斯。

布林肯今天晚间表示：「我们等着看他们（哈玛斯）是否会对停火及释放人质给予肯定的答案。」

「此刻阻碍加萨人民实现停火的唯一障碍就是哈玛斯。」

法新社报导，布林肯指出与哈玛斯谈判的困难点；美国认为哈玛斯是恐怖组织，不愿与其直接交涉，而以色列矢言要歼灭哈玛斯。

布林肯说：「我们透过卡达、透过埃及间接交涉的哈玛斯领袖，当然都住在加萨以外地区。」

「最终决策者都是实际住在加萨当地的人，而我们与这些人却没有直接接触。」

布林肯是在智库马侃研究所（McCain Institute）于亚利桑那州主办的塞多纳论坛（Sedona Forum）晚宴期间发表上述谈话。布林肯两天前在最新一趟中东之行期间会晤了以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和其他高层领袖。

布林肯说，以色列尚未提出「真正保护拉法（Rafah）置身险境平民的可靠计画」。以色列仰赖美国提供军事和外交支持。

布林肯指出：「少了这样一份计画，我们便无法支持攻打拉法的重大军事行动，因为随之而来的破坏会令人无法接受。」