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希腊天气剧变 高温飙至逾30度再迎降雪与阵雨

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（法新社雅典16日电） 气象学家今天表示，希腊最近天气宛如「云霄飞车」，周末气温飙升至3月历史新高后，接下来预计将出现降雪和结霜。

根据雅典国家天文台（Athens National Observatory），克里特岛（Crete）拉西锡（Lasithi）今天气温飙至摄氏33.7度，创下有史以来3月最高温纪录。

希腊中部城镇利瓦迪亚（Livadia）昨天记录到最高温摄氏31.4度。

在全国各地，比起冬季尾声，其他气象站测得的气温更接近5月典型的温暖天气。

Meteo.gr昨天指出：「希腊过去4天（12日到15日）记录到的最高温，在许多地区创下3月的历史新高。」

野火数量激增后，希腊当局下令民众在3月18日前，禁止于全国各地乡村地区露天焚烧。

气象学家吉安诺普洛斯（Panagiotis Giannopoulos）告诉国营希腊广播电视公司（ERT）：「3月这么早就出现这样的高温，前所未见。」

这种不寻常的高温被归因于空气中的撒哈拉沙漠沙尘。

今年冬天被列为希腊史上第13个最暖的冬天。去年，即2023年至2024年，仍是有史以来最热的一年。

不过，气象预报显示，自18日起，希腊居民将开始感受气温骤降。

吉安诺普洛斯说：「18日的冷气团将为全国带来阵雨和降雪。」

他补充说：「雅典今天最高温为摄氏27度，届时将骤降至摄氏11度，简直像是搭乘云霄飞车。」

在希腊马其顿（Macedonia）北部地区，周末气温高达摄氏27度，结霜将对正处于开花期的果树造成严重伤害。

希腊已成气候变迁热点地区。根据Meteo.gr的数据，希腊2024年经历了有史以来最热的夏季和最温暖的冬季。

这一年出现前所未见的高温、极端降雨，且频繁发生重大天气事件。

2023年，有31起重大天气事件影响日常生活，远高于2000年至2024年的平均水准，同时记录到9起与天气相关的死亡事件。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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