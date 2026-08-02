希腊灭火直升机空中相撞2死

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（法新社希腊普萨塔2日电） 希腊消防队奋力对抗多起肆虐大片土地的野火同时，两架灭火直升机今天发生空中相撞，其中一架机上两名组员罹难。

消防单位表示，两架受雇的贝尔（Bell）直升机在雅典以西的普萨塔（Psatha）地区执行灭火任务时发生碰撞。

消防队发言人瓦特拉科吉安尼斯（Vassilis Vathrakogiannis）在电视直播中指出：「两名飞行员…被送医时已经失去意识，经抢救后证实死亡。」

电视画面显示，其中一架直升机撞上另一架的机腹后爆炸，随即坠落地面。

第2架直升机的组员则成功获救。

雅典西侧的野火已经于夜间延烧越过一座山头，数百名消防员正在防止大火蔓延到雅典市郊。

国营希腊广播电视公司（ERT）报导，消防当局已经下令该地区所有贝尔直升机停飞，等待进一步调查。

总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）发布声明指出，罹难两人分别为一名丹麦人和一名希腊人。他早前曾经警告，未来几天「将会极其艰难」。

这场事故导致本周希腊野火造成的死亡人数上升到5人。稍早已经有3名消防员分别在克里特岛（Crete）和伯罗奔尼梭半岛（Peloponnese）殉职。

相较于法国和西班牙，希腊今夏原本相对未受到热浪和大型火灾严重冲击。

瓦特拉科吉安尼斯表示，自从7月27日以来全国已经发生220起森林和农地火灾。他说：「我们或许正在经历今夏最艰难时期。」