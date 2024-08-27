希腊野火一年多过一年 今夏数量比2023年增加50%

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（法新社雅典26日电） 希腊在经历有史以来最早的热浪与最温暖的冬季之后，今年夏季发生一连串野火，重创首都雅典（Athens）东北部区域。希腊政府发言人今天表示，希腊今年夏季的野火数量比2023年增加了50%。

希腊政府发言人马林纳吉斯（Vangelis Marinakis）告诉记者：「自5月1日以来，消防队员已处理了大约4000起火灾，比去年增加了50%。」

联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）表示，气温上升导致野火季节延长，火灾面积也随之增加。

截至目前，今年最严重的火灾自8月11日起开始延烧，地点在雅典东北方40公里处的历史小镇马拉松（Marathon）附近。

在强风助长下，大火烧毁了约1万公顷土地，夺走一名60多岁妇女的性命，并迫使数以千计民众撤离家园。

这场大规模灾难爆发2周后，反对派批评政府救灾不力。科学家表示，气候变迁使这些灾难变得更加严重。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）20日访问灾区提供援助时，不得不面对愤怒民众的抗议。

马林纳吉斯为政府灾难应变速度辩护，他告诉记者，拜无人侦察机之赐，仅用了5分钟就让飞机紧急升空，调动地面资源也仅用了2分钟。

马林纳吉斯说：「我们有了更多消防员，今年有超过1万7200名，也有更多飞机，5年内从61架增加到90架…我们还有45架无人机。」

这名发言人补充说，其中28架无人机在雅典周边的阿提卡（Attica）地区执行任务。

马林纳吉斯表示，希腊政府3月订购7架新的Canadair消防飞机，第一架「应在2027年底前交机」。这项购机的总成本预计高达4亿欧元，部分金额将由欧盟资金承担。

科学家说，化石燃料排放让全球热浪的持续时间、频率与强度更形恶化。