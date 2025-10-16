带领纽西兰渡过经济危机 前总理波格辞世享寿90岁

afp_tickers

4 分钟

（法新社威灵顿16日电） 1990年代主导重大经济改革、以诚信着称的前纽西兰总理波格（Jim Bolger）昨天逝世，享寿90岁。家属今天声明指出，波格是在妻子、9名子女与18名孙子女的陪伴下安详离世。

波格去年因肾衰竭接受治疗，病情持续至今。这位前国家党（National Party）领导人于1990年至1997年出任总理。

现任纽西兰总理暨国家党党魁卢克森（Christopher Luxon）表示，波格「以诚信与使命感为国家效力」。

卢克森说：「波格是纽西兰政治史上的巨人，一位有信念的领袖、一位具深远影响力的改革者，也是人民的公仆，他的遗产深刻且持久地塑造了这个国家。」

波格1972年首度当选国会议员。就任总理时，他面临严重的经济危机，任内推动多项改革以应对两位数通膨、庞大财政赤字与高筑债务。

纽西兰外交部长暨纽西兰第一党（New Zealand First）党魁皮特斯（Winston Peters）在1996年曾与波格组成联合政府。

皮特斯表示：「波格先生是一位为国服务的骄傲纽西兰人，在政治剧烈转型的艰难时期领导国家…身为波格联合政府伙伴，我可以证明他是位信守承诺的人。他言出必行，我们的联合政府以诚信、专注与忠诚运作。」

波格与时任财政部长李察逊（Ruth Richardson）不仅推动经济转型，也因促成第一起「怀唐伊条约」（Treaty of Waitangi）和解案而载入史册。

「怀唐伊条约」是于1840年英国王室与毛利族签署的协议，毛利族部落可就历史违约提出赔偿要求。

波格政府于1991至1995年间与怀卡托台努伊（Waikato Tainui）部族谈判，最终达成1.7亿纽元（约9700万美元）的和解协议，并由王室正式道歉。

波格任内于1995年邀请南非总统曼德拉（Nelson Mandela）访问威灵顿（Wellington），并与英国女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）会晤。

反对党工党（Labour Party）领袖希金斯（Chris Hipkins）也赞扬波格是「纽西兰政坛的巨人」。

希金斯说：「波格执政期间，国家经历了巨大的经济与社会变革。他对公共服务有着持久的承诺，他的遗产将被长久铭记，并持续影响我们国家的世世代代。」（编译：徐睿承）