帮派份子撂狠话 海地暴力恐升级

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（法新社太子港5日电） 绰号「烤肉」（Barbecue）的海地帮派头子查利塞尔（Jimmy Cherisier）今天警告，除非总理亨利（Ariel Henry）下台，否则目前吞噬首都太子港（Port-au-Prince）的乱象将演变成内战和「种族灭绝」。

查利塞尔过去是警察，后因侵犯人权而遭联合国制裁。46岁的他今天说：「如果亨利不辞职，如果国际社会继续支持他，我们将直接进入内战，而这将走向种族灭绝一路。」

「海地要不变成我们大家的天堂，要不沦为地狱。没道理让一小群住在大旅馆的有钱人，来决定住在劳工阶级地区民众的命运。」

亨利自总统摩依士（Jovenel Moise）2021年遇刺以来掌权至今，原定今年2月下台，但后来与反对派达成权力分享协议，直到举行新的选举为止。

随着帮派从城市进入农村，海地官员过去几个月来一直恳请国际社会出手协助当地不堪负荷的安全部队。

亨利周末前往肯亚，争取获联合国支持的多国警察任务团出手协助稳定国家局势；控制海地多处的武装帮派分子趁机展开协调攻击行动，企图推翻他。

他出国后，多个帮派联手袭击太子港的两大监狱，造成十多人丧生，数千名囚犯越狱。

由于海地主要机场遭受攻击，邻国多明尼加又拒绝核发降落许可，亨利飞回国之路困难重重。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，暴力蔓延下，最近至少有1.5万人撤离了首都重灾区。

海地政府已宣布进入紧急状态并实施夜间宵禁；联合国安理会则已安排明天举行闭门会议。