幕僚：贺锦丽不支持对以色列武器禁运

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（法新社华盛顿8日电） 美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）的国家安全顾问高登（Phil Gordon）今天说，贺锦丽不支持对盟邦以色列实施武器禁运。

支持巴勒斯坦的示威群众昨天在一场造势活动上质问贺锦丽相关问题，这是她不到3周前接替总统拜登投入美国总统大选以来首次面对类似质问。

贺锦丽在密西根州底特律市的造势活动结束后，还会见反对加萨走廊（Gaza Strip）战争的团体。据说与会者在会中提到美国应停止供应武器给以色列的问题。

高登在社群平台X表示：「她不支持对以色列实施武器禁运。」

高登还说，贺锦丽「态度明确：她会一直确保以色列面对伊朗和伊朗支持的恐怖组织时有能力自卫」。

以色列去年10月7日遭巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）袭击，双方交战迄今10个月，拜登一向在军事和政治上力挺以色列，如今贺锦丽正面临民主党左翼要她改弦易辙的压力。

这个问题在密西根州也很重要。密西根在11月总统大选中是关键摇摆州之一，当地有许多阿拉伯裔美国人大力反对以哈战争。

贺锦丽昨天在底特律数度被反对以哈战争的抗议人士打断。她说：「如果你们希望（共和党籍总统候选人）川普当选就直说。不然就让我继续发言。」

民调显示美国选民多半支持以色列，贺锦丽也不会希望失去这些人的支持。

贺锦丽身为副总统，有时比拜登更严厉批评以色列攻击加萨造成的平民伤亡。但在拜登上月底宣布放弃竞选连任并转而支持贺锦丽接棒后，贺锦丽的语气出现显着转变，她与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）会面后在一份措辞强硬的声明中说，她不会对当前情势「一声不响」。

但高登所言似乎明确指出，贺锦丽不至于支持全面暂停运送武器给以色列。