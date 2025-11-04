库克警告关税效应未完 明年通膨恐维持高档

（法新社华盛顿3日电） 美国联邦准备理事会（Fed）理事库克（Lisa Cook）今天警告，随着关税效应显现，明年通膨可能持续维持高档。她并说，尽管总统川普想将她免职，她仍会履行自己的职责。

库克在华府智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）演说时表示：「我与企业领袖交流后发现，提高的关税转嫁至消费物价，目前尚未完全发酵。」

她指出，许多企业选择先以较低价格消化库存，之后才提高售价，另有一些则等待关税不确定性消散后再涨价。

库克又说：「因此，我预期未来一年通膨仍将处于高档。」联准会的长期通膨目标为2%。

不过，她强调，若关税对物价的影响比预期还大，或持续时间更长，她将「准备果断应对」。

库克今天也谈到自己正进行中的诉讼，对外界给予的支持，她很感激。

她不愿进一步评论，但承诺「会继续履行对美国人民所宣誓的职责。」

川普8月曾以库克涉房贷诈欺为由，将其免职，但美国最高法院已禁止总统立即将她解职。

最高法院预计明年1月开庭听取口头辩论，这让库克至少能留任至开庭为止。

库克是联准会权力核心理事会中首位非裔女性，她的官司案可能对联准会独立行使职权带来更广泛的影响。（编译：纪锦玲）