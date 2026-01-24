库许纳魏科夫访以色列 聚焦恢复加萨和平

（法新社耶路撒冷24日电） 美国官员表示，总统川普的两位特使库许纳、魏科夫今天抵达以色列，预计将就巴勒斯坦飞地加萨未来展开会谈。

美国官员表示，库许纳（Jared Kushner）和魏科夫（Steve Witkoff）排定与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）会晤，双方将致力于「厘清正确的后续步骤，力求在维持加萨（Gaza）停火之余，也能将其转化为长久且永续的和平」。

以色列媒体报导，美军中央司令部（US CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）同样于今天访问以色列。

巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）2023年10月7日袭击以色列，并劫持251人；以方旋即对哈玛斯控制的加萨发动还击。遭哈玛斯劫持的人质当中，目前仅剩吉维利（Ran Gvili）的遗体仍留在巴勒斯坦境内。

以色列媒体指出，美国特使今天与尼坦雅胡会谈也将聚焦返还最后一名以色列人质遗体的议题。

加萨自2025年10月10日开始第一阶段停火，并于本月初进入第二阶段。

然而，以色列和哈玛斯多次互控对方违反协议。

加萨的民防机构今天表示，以军无人机空袭造成2名青少年丧生。

以色列军方则称，他们击毙了两名在部队附近安放爆炸装置的「恐怖分子」。