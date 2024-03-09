建筑与气候全球论坛 忧营建领域拖累净零目标

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（法新社巴黎8日电） 法国与联合国环境规划署（UNEP）共同举办首届「建筑与气候全球论坛」，警告营建领域恐拖累世界在2050年底前达标净零排放。论坛盼找出减少营建对气候冲击之道。

来自50个国家地区的官员、投资者、业界代表约1800人齐聚巴黎，参与这场「建筑与气候全球论坛」（Buildings and Climate Global Forum）。全部议程8日结束。

这次论坛目的，另在于设法让建筑物能承受当前气候变迁所带来更频繁的暴风雨、洪灾、热浪与其他极端天气事件。

据欧盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（C3S）指出，相关风险随全球气温持续攀升而变高，今年2月已是全球连续第9个月刷新历史高温。

法国生态转型部表示，营建领域的全球温室气体排放正持续增加，「在2050年底前达成去碳化一事上，营建领域未走在正轨」。

「从而至关重要的是从根本上重新思考兴建和使用建筑物的方式，以确保各国的气候政策能成功，且把巴黎气候协定当回事。」

营建类占全球温室气体排放的1/5；论坛指出，营建类还占全球能源需求的34%、占各项原材料消耗的一半。

联合国环境规划署预期，全球建物楼地板面积到2060年底前将翻倍。

联合国表示，若想达成巴黎协定的气候目标，全球就必须在2050年底前做到净零排放。巴黎气候协定目标是让全球气温增幅，控制在相较工业化前水准增加摄氏1.5度。