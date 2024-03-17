异议乐团Bi-2重登舞台 会见流亡白俄反对派领袖

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（法新社华沙16日电） 在俄罗斯相当知名的摇滚乐团Bi-2本周重返舞台，继续发声反抗俄国当局。Bi-2曾公开谴责俄罗斯全面入侵乌克兰，乐团成员今年1月在泰国被拘捕，一度可能被驱逐到俄国。

Bi-2创团人之一的波特尼克（Egor Bortnik）今天于波兰首都华沙举行演唱会之前告诉法新社：「我们已成为俄罗斯历史的人质。」

14日在立陶宛首都维尔纽斯举办演唱会前，Bi-2团员与流亡当地的白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）以及勇于批评俄国当局的已故异议领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）支持者会面。

Bi-2于1980年代在白俄罗斯成立，当时白俄还是苏联的一部份。2022年，Bi-2拒绝在挂有支持俄乌战争布条的场地表演，因此被取消演出，之后他们就离开俄罗斯，并到各国巡回演出。

Bi-2曾公开谴责俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的政府，并指责蒲亭「毁了」俄罗斯。

51岁的波特尼克指出，自己「不反对战争…相反地我支持战争，不过我是希望乌克兰解放自家的领土」。

波特尼克还说：「蒲亭必须召回他的半兽人（orcs），然后滚出乌克兰。」半兽人是乌克兰人常用来指称俄罗斯军人的蔑称。