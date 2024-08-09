强力制止极右翼骚乱 英相施凯尔矢言不会松懈

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（法新社英国索利赫尔8日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天矢言将维持密集警力部署，制止极右翼在英格兰城镇进一步发动骚乱；与此同时，有更多人因为参与骚乱而遭到定罪。

施凯尔今天稍晚主持另一场高阶部长与警察首长的紧急会议，严正防范「接下来几天」可能出现的麻烦。英国全国警察首长协会（NPCC）主席史蒂芬斯（Gavin Stephens）警告，「意图发起暴力与破坏的人还没有消失」。

施凯尔也指出，过去一周来，英格兰与北爱尔兰各地几乎每晚都发生骚乱，刑事司法系统将持续「加速运作」，对在那期间遭逮捕的人定罪。

在英格兰，警方透露现在有近500人因涉嫌参与骚乱而遭到逮捕，英格兰西北部利物浦（Liverpool）一名法官以参与骚乱罪名将另外数人判入狱。

这波骚乱原初是在7月29日发生造成3名儿童死亡的持刀攻击事件后引发，除了警察与其他目标外，清真寺以及难民相关设施也遭到攻击。

7月29日，英格兰西北部滨海城市南港（Southport）一堂以流行乐天后泰勒丝（Taylor Swift）为主题的舞蹈课发生持刀攻击事件，造成分别为9岁、7岁与6岁的3名女童死亡，另有5名孩童重伤。

凶嫌后来查明为17岁的卢达库巴纳（Axel Rudakubana），他出生于威尔斯。英国媒体报导，他的父母来自人口主要是基督徒的卢安达。

然而，官员表示，社群媒体上关于凶嫌错误讯息扩散，助长了这波骚乱。

施凯尔今天造访英格兰西部城市索利赫尔（Solihull）一座清真寺并与社区领袖会面，他说：「重要的是，我们不能在这时松懈。」

施凯尔称赞「警方在正确地点出动大批警力，有助于缓解深夜骚乱，让社区感到安心」。

在极右翼社群媒体频道呼吁锁定一连串移民相关地点发动攻击后，英国政府在英格兰各地派出6000名特种警察待命，以因应冲突可能一触即发的情势。