强化右翼色彩 川普任命自己掌控甘乃迪中心

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（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天宣布将任命自己担任甘乃迪中心（Kennedy Center）的主席，使得这座华府首屈一指的艺文空间，烙上更鲜明的右翼色彩。

川普在自己的社群平台上发文公布这项消息。川普正忙着进行一连串颠覆城市和国家的政策变革，攻击他认定是危险左翼的人们、事业和政策。

就某种程度上来说，这项任命也是另一种形式的报复。

川普在第2个总统任期内积极打击他眼中的敌人；在2017到2021年第一个任期期间，川普经常缺席甘乃迪中心的年度颁奖典礼，因为等待领奖的人士对他提出批评，还说如果川普出席，他们就不会出席。

庄严雄伟的甘乃迪中心俯瞰着波多马克河（Potomac River），以已故美国总统甘乃迪（John F. Kennedy）命名。川普在贴文中表示，甘乃迪中心提供的娱乐表演并未反映出他自己的价值观。

川普写道，甘乃迪中心将有数名董事会成员被撤换，包括现任主席、亿万富翁慈善家鲁班斯坦（David Rubenstein）。

甘乃迪中心是美国国家交响乐团（National Symphony Orchestra）的所在地，并提供戏剧、歌剧、喜剧和其他表演。

鲁班斯坦曾担任已故美国总统卡特（Jimmy Carter）的顾问，与前总统拜登关系密切，拜登每年定期出席甘乃迪中心最重要的盛事甘乃迪中心荣誉奖（Kennedy Center Honors）。