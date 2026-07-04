强台巴威逼近 关岛等太平洋岛屿严阵以待

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（法新社塞班岛4日电） 随着今年4月以来第二个威胁美国太平洋属地的「超级台风」逐步逼近，关岛与北马里亚纳群岛的居民4日严阵以待。这个台风预估将带来相当于「五级飓风」等级的破坏性强风。

根据美国联合台风警报中心（JTWC）在关岛时间4日7时 （格林威治时间3日晚间9时）的最新通报，强烈台风「巴威」（Bavi）目前位于关岛以东数百公里处，中心持续风速高达时速259公里，瞬间最大阵风更达时速314 公里。

美国国家气象局（NWS）发出严厉警告：「目前预测路径显示，马里亚纳群岛的前景非常严峻。」呼吁关岛及北马里亚纳群岛的全体居民，都必须做好心理准备并严加防范。

面对强烈风暴，关岛居民严加戒备。连日来加油站涌现大排长龙的车潮，五金行里挤满抢购防台钉窗防护板（夹板）的民众，各大超市的粮食、瓶装水及民生必需品也被抢购一空。

现年48岁、居住在北马里亚纳群岛卡格曼村（Kagman Village）的居民贾西亚（Jeff Garcia）接受法新社采访时表示，安全是第一要务，并强调他们「以前也挺过超级台风」。

他说：「我们已经备妥用水、蜡烛、电池和罐头等基本物资。对我们社区来说，最好的防线就是团结、做好准备以及严格的纪律。」

4日适逢美国建国250周年国庆，但原本规划的各项庆祝活动已迅速被防台准备工作取代，关岛与北马里亚纳群岛当局也已双双宣布进入紧急状态。

塞班岛太平洋岛屿俱乐部（Pacific Islands Club Saipan）度假村的员工3日时加紧赶工，用木板封住窗户、固定户外家具与设备、测试警报系统，并重新补足急救箱物资。

该度假村的休闲活动经理、35岁的卡斯特罗（Reymark Castro）告诉法新社：「大家现在正齐心协力把灾害降到最低，并确保在风暴过后，我们能第一时间展开灾后应变与复原。」